Rakitic-Siviglia, il croato nella storia del club: il dato

Il Siviglia ha trovato una vittoria importante contro il Valladolid. Tre punti per allontanarsi ancora dalla zona calda e salvarsi dopo una stagione difficile. L'arrivo di Mendilibar ha stravolto il gioco della squadra e attraverso il lavoro l'ha portata a giocarsi carte importanti per il futuro. Dopo il campionato la testa è puntata ala sfida di ritorno contro la Juventus in Europa League, dopo l'1 a 1 dell'andata, dove tutto è ancora in equilibrio. La vittoria in Liga è sicuramente un bel segnale, ma non è l'unica nota lieta. Ivan Rakitic, infatti, è entrato nella storia del club.