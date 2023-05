Liga, Bongonda trascina il Cadice: Valladolid ko!

CADICE (Spagna) - La 35ª giornata della Liga si apre con lo scontro diretto in zona salvezza tra il Cadice ed il Valladolid che ha visto vincere i padroni di casa per 2-0 nel segno di Theo Bongonda. Cadice che nel primo tempo ha già una ghiotta occasione per sbloccare la partita perché, dopo consulto Var, il direttore di gara assegna il calcio di rigore al 36' ma Alcaraz colpisce in pieno la traversa. Al 70' per arriva il gol per il "Submarino Amarillo": azione personale di Bongonda che da fuori area calcia di potenza colpendo sotto la traversa dove Masip non può arrivarci. Sempre Bongonda manda i titoli di coda al 76' trasformando il rigore del 2-0. Successo cruciale per il Cadice che torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e sale al 14° posto a quota 38 punti a +4 sul terzultimo posto occupato dal Getafe. Per il Valladolid si tratta del 5° ko consecutivo con un solo punto di vantaggio sul Getafe.