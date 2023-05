Caso razzismo Vinicius, in Brasile Cristo Redentore spento per solidarietà

MADRID (Spagna) - In Brasile non si placa la polemica per il caso di razzismo subito dall'attaccante del Real Madrid, Vinicius Junior. Dopo la solidarietà del Presidente Lula per il talento dei Blancos, il ministero degli Esteri ha chiamato la sede dell'ambasciata spagnola a Brasilia esprimendo la propria "insoddisfazione" all'ambasciatrice, Maria del Mar Fernández-Palacios, che attualmente si trova all'estero. Successivamente, la segretaria generale degli Affari Esteri, ambasciatrice Maria Laura da Rocha, ha dichiarato a Brasilia che è "scioccante la persistenza dei crimini commessi contro l'atleta brasiliano, contro tutti gli afro-discendenti e contro l'umanità nel suo insieme, ad ogni atto razzista lanciato contro il giocatore".