Vinicius, dietrofront Liga: nessun rosso e maxi stop alla curva Valencia

La Liga ha deciso di seguire la strada italiana e dopo la grazie di Gravina a Lukaku, in Spagna non hanno squalificato Vinicius, vittima di cori razzisti da parte dei tifosi del Valencia, espulso al termine del match contro il Valencia. Il club ha subito preso le distanza dal brutto episodio discriminatorio, così come anche il Real Madrid ha emesso un duro comunicato. Ora anche i vertici del campionato hanno preso posizione, non comminando la sanzione presente nel referto dell'arbitro. L'attaccante sarà quindi a disposizione di Ancelotti nel prossimo match contro il Rayo Vallecano. Questo l'annuncio del Comitato: "Esiste una circostanza straordinaria, grave e del tutto inusuale, che determina a nostro avviso che la decisione riflessa nel verbale qui esaminato incorre in una palese arbitrarietà, poiché adottata su una base fattuale modificata e parziale, che incorre in una manifesta mancanza di validità per fondare una sanzione su di essa". Poi continua: "Questo perché era impossibile per l'arbitro valutare correttamente ciò che fosse accaduto, poiché nella procedura necessaria per l'adozione di tale decisione ci sarebbe stata l'omissione di una procedura indispensabile affinché potesse essere legittimamente e legalmente adottata".