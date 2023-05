La Roma piange, il Siviglia non ride: ko 2-1 in casa col Real Madrid

SIVIGLIA (Spagna) - Penultimo impegno di Liga che sorride al Real Madrid capace di vincere in rimonta per 2-1 al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia. Festeggiano i blancos di Ancelotti con la doppietta di Rodrygo a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Per la formazione di Mendilibar un passo falso nell'ultimo turno di campionato prima della finale di Europa League contro la Roma di Mourinho.

Siviglia rimontato dal Real Madrid

Dopo 3' Rafa Mir porta subito avanti un Siviglia ancora speranzoso di poter rientrare nei posti Europa del campionato. Gli andalusi resistono agli attacchi degli uomini di Ancelotti, ancora con Vinicius a riposo dopo la bufera che ha travolto la Liga per i cori razzisti ricevuti a Valencia, ma al 29' cedono con Rodrygo che trova il pari. Nella ripresa il gioiellino brasiliano completa la rimonta al 66', il Siviglia ci prova ma non riesce a trovare il nuovo pari e perde Acuna a 10' dalla fine che riceve un rosso diretto. Termina 2-1 per il Real, il Siviglia si prepara per la finale contro la Roma.