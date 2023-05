Liga, ok Barcellona e Atletico. Sociedad in Champions, scende l'Espanyol

Nel 37° turno di Liga, il Barcellona vince 3-0 contro il Maiorca: a segno, per i campioni di Spagna, i gol messi a segno da Ansu Fati (doppietta) e Gavi, con gli ospiti in dieci dal 14' per il rosso a Ndiaye. Vittoria casalinga anche per l'Atletico Madrid che piega la Real Sociedad per 2-1 con le reti di Griezmann e Molina, nel finale accorcia Sorloth, e consolida il terzo posto restando a -1 dal Real Madrid, ieri vittorioso col Siviglia. Il Villarreal, invece, perde sul campo del Rayo (decisivi i guizzi di De Tomas e Palazon, tardivo il gol di Lo Celso) e consegna la qualificazione in Champions proprio alla Real Sociedad.