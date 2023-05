"Messi al Barcellona, il piano dei blaugrana per portare a casa Lionel"

A fine giugno terminerà il contratto di Messi al Psg e il suo futuro è ancora in bilico. Il sogno di tornare in Liga al Barcellona resta vivo e i blaugrana, secondo L'Equipe, potrebbero trovare come alleato l'Inter Miami. Per battere la concorrenza saudita, pronta a fare follie economiche, i catalani sarebbero disposti a trovare un accordo con la società americana, che metterebbe sotto contratto l'argentino per poi darlo in prestito alla squadra di Xavi per 18 mesi per garantire alla pulce un campionato competitivo fino alla Copa America del 2024, per poi chiudere la carriera in Mls.