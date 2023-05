"Ancelotti resta al Real Madrid: il progetto e gli obiettivi di mercato"

Carlo Ancelotti resta al Real Madrid e si è già messo al lavoro in vista della prossima stagione dei blancos. Lo riporta As grazie a fonti vicine al club spagnolo. Scacciate le insistenze della Federcalcio brasiliana , il tecnico italiano sta già progettando la prossima annata del Real : vuole un rinforzo in ogni reparto, tranne che in attacco dove sarebbero previsti due acquisti.

Ancelotti ancora al Real Madrid: il progetto

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Ancelotti sta pensando a due rinforzi: uno è Joselu, l'altro dipende dal futuro di Benzema che è tentato dalle offerte provenienti dall'Arabia Saudita. La prossima settimana ci saranno novità sulla decisione del francese, in un modo o nell'altro. Il Real Madrid ha atteso la conferma dell'italiano per capire su quali giocatori provare l'assalto nella sessione estiva di calciomercato. Sempre come riporta As, al momento il principale obiettivo dei madrileni sembra essere Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund.