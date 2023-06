Benzema: "Grazie Real, Madrid sogno". Le parole per Florentino e Ancelotti

Emozioni e commozione. L'addio di Benzema al Real Madrid è la fine di una lunga storia d'amore durata per 14 anni. Una conferenza stampa per salutare tra ringraziamenti e le lacrime trattenute a fatica sul viso. Karim 'the Dream', l'appellativo che tanti tifosi gli avevano dato, ha salutato i blancos. Sì, perché lui di sogni ne ha regalati tanti, ma in questo cammino con le merengues ne ha realizzati altrettanti. Una bacheca ricca di trofei di squadra (ben 25 tra scudetti, Champions e coppe Nazionali) e anche personali, ultimo il Pallone d'oro conquistato a suon di gol e vittorie nel 2022. Un cammino che l'ha visto crescere da ragazzo 21enne fino a uomo in grado di trascinare i compagni dentro e fuori dal campo. Da attaccante a leggenda del Real Madrid perché i miti sono destinati a restare nella storia del club per sempre. "Il suo saluto ha segnato i tifosi madridisti ma anche tutti gli amanti del calcio commossi dalle magie di Karim in campo" ha detto il presidente Florentino Perez prima di lasciare la parola a Benzema.