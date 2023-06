Vinicius come Cristiano Ronaldo e Raul al Real: scelto il nuovo numero

MADRID (Spagna) - Vinicius Junior cambia numero di maglia e decide di prendere la camiseta più pesante del Real Madrid. Quella che fu di Raul e Cristiano Ronaldo e che ora il talento brasiliano vuole indossare per diventare un simbolo dei Blancos. Dopo un finale di stagione segnato dagli episodi di razzismo a Valencia , Vinicius ha deciso attaverso i suoi social di annunciare una novità importante per la prossima confermando la sua voglia di restare al Real Madrid : la maglia numero 7.

Vinicius cambia numero di maglia

Via la 20, maglia diventata simbolo della lotta alle discriminazioni subite, e l'inizio di una nuova storia per Vinicius. Un messaggio che conferma la voglia dell'attaccante di Ancelotti di voler restare a Madrid e che guardando al mercato con un po' di malizia potrebbe segnare l'esclusione di Mbappé dalla lista di Florentino Perez nonostante il terremoto scoppiato in casa Psg tra il francese e il club. Intanto per Vinicus la missione di ridare lustro allo storico numero 7 che nella scorsa stagione era finito sulle spalle di Eden Hazard.