“Real Madrid, Ancelotti via: ecco l'allenatore scelto da Florentino Perez"

Real Madrid, idea Xabi Alonso

Per il classe '81 si tratterebbe di un ritorno perché oltre alla stagioni da calciatoe, Xabi Alonso ha allenato nelle giovanili per una sola annata, quel del 2018-19. Poi anziché passare al Castilla ha deciso di andare ad allenare il Real Sociedad B, altro club dove è cresciuto. Tre stagioni positive per lui che gli sono valse nel 2022 la chiamata dalla Bundesliga e più precisamente dal Bayer Leverkusen. Calcio offensivo e fatto di possesso palla in vero stile spagnolo, tante le idee messi in campo dal tecnico che alla prima annata ha portato la squadra fino alla semifinale di Europa League poi persa contro la Roma. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2024 e dalla Spagna sono certi che quella potrebbe essere la data per vederlo sulla panchina del Real Madrid.