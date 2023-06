L'Atletico Madrid torna al vecchio logo: l'esito della votazione

L'Atletico Madrid cambia stemma: il comunicato

Questa la nota della società: "77.690 tesserati dell'Atlético de Madrid, su un totale di 138.881, che rappresentano il 56% del censimento, hanno partecipato al voto vincolante che il club ha lanciato mercoledì scorso per decidere lo scudetto che ci rappresenterà. La famiglia rojiblanca ha dato un esempio di passione e amore per l'Atleti, partecipando in maniera massiccia e senza alcun tipo di incidenza in una questione così importante. Questo fatto conferma ancora una volta l'enorme impegno dei nostri membri nei confronti della loro squadra e l'esistenza di diverse sensibilità che dobbiamo rispettare perché tutti lavorano per un bene comune: l'Atlético de Madrid. Nella votazione si poteva scegliere tra lo scudetto attuale e quello precedente per decidere quale dei due dovesse rappresentare il club. Un notaio ha debitamente registrato sia l'iter svolto che il suo esito, che è stato anche toccato con mano da alcuni membri della Commissione Sociale presenti. 68.894 iscritti, l'88,68% di coloro che hanno partecipato e che rappresenta il 49,61% del censimento, hanno optato per lo scudetto precedente mentre 8.796 iscritti, l'11,32% di coloro che hanno partecipato e che rappresenta il 6,33% del censimento, hanno optato per quello attuale. In risposta a questa manifestazione maggioritaria dei nostri soci, dal 1° luglio 2024 lo scudetto precedente sarà nuovamente quello ufficiale del nostro club. Si tratta di un processo complesso, massiccio e costoso, ma che richiede l'impegno del Consiglio di amministrazione".