Kessie assente col Milan: Xavi e la frase sul futuro dell'obiettivo Juve

Dopo la vittoria contro il Milan , decisa dalla rete di Ansu Fati , Xavi è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match e del futuro di alcuni suoi giocatori, tra cui quello di Kessiè .

Il nazionale ivoriano è rimasto fuori durante l'amichevole dei rossoneri, per motivi ancora ignoti. Riguardo a questo episodio, Xavi ha dichiarato: "Kessié non ha giocato a causa di un leggero disagio. Per quanto riguarda il suo futuro, sa esattamente qual è la situazione".

Kessiè nell'orbita Juve

Da qualche settimana si parla di Frank Kessiè finito nel mirino di Giuntoli per dar forza al centrocampo della Juventus. I bianconeri avrebbero già contattato il club blaugrana che sembrerebbe aperto ad una cessione solo a titolo definitivo con un'offerta superiore ai 15 milioni di euro e con qualche bonus da inserire nella trattativa. Intanto anche Allegri avrebbe dato il via libera all'operazione.