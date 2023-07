“Kessie, Juve nel mirino: c’è il via libera di Allegri al colpo mercato”

Il futuro di Kessie al Barcellona sembra ormai essere scritto. Dopo una sola stagione l'ivoriano è pronto a salutare i blaugrana, costretti a vendere per attuare il piano presentato alla Liga e tra i nomi in partenza figura anche quello del centrocampista ex Milan .

A giugno, sempre dalla Spagna, avevano dato l'interesse dell'Inter, oltre che dell'Atletico Madrid, sul mediano che poi, dopo la cessione, con qualche veleno, di Brozovic all'Al Nassr, è andata su Frattesi. In questi ultimi giorni, soprattutto dopo aver visto sfumare l'arrivo di Milinkovic Savic, andato in Arabia Saudita, la Juventus ha contattato il Barcellona per Kessie con Allegri che avrebbe dato il suo assenso per l'ivoriano secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo.

Kessie, l'altro sergente per la Juve

Da sergente a sergente. Sfumato Milinkovic Savic, Allegri e la Juventus hanno messo gli occhi su Franck Kessie, i due condividono l'esultanza con la mano alla testa a simulare il gesto del militare. A essere diverso, però, potrebbe essere il loro futuro. L'ex Lazio ha scelto i soldi degli arabi invece delle avance della Vecchia Signora, mentre il centrocampista del Barcellona ha voglia di tornare in Italia in un campionato che conosce molto bene, nonostante ci siano delle sirene arabe anche per lui. Il suo modo di giocare potrebbe essere adatto a quello del tecnico bianconero. Centrocampista di forza e di sostanza, bravo anche a inserirsi ed essere dirompente anche in zona gol oltre a essere un rigorista.

Dalla Spagna sono certi che la Juve l'abbia messo nel mirino, ma prima di affondare il colpo ha bisogno di liberarsi di alcuni esuberi, soprattutto nella zona mediana del campo: Arthur Melo, che in queste ultime ore è cercato dalla Fiorentina, Zakaria su cui c'è stato l'interesse del West Ham e McKennie, anche lui fuori dal progetto dei bianconeri. Una situazione che, come ha riportato il quotidiano spagnolo, è stata segnalata dalla Juve al Barcellona, che ha aperto alla cessione del calciatore ma solo in caso di acquisto definitivo, con un'offerta superiore ai 15 milioni di euro e con qualche bonus da inserire nella trattativa.