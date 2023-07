Bonucci e McKennie fuori rosa: pugno duro Juve, sono sul mercato!

TORINO - Bonucci e McKennie non rientrano più nel progetto Juve e non partiranno per la tournée negli States : questo è quello che è stato comunicato dalla società bianconera ai due tesserati.

L'arrivo di Giuntoli, come nuovo ds, ha già il suo peso specifico: i primi epurati dalla rosa sono di fatto lo storico difensore azzurro e il centrocampista statunitense, di ritorno dal prestito al Leeds, che è stato messo sul mercato (si parla di un interessamento dell'Aston Villa). Se per Bonucci si è trattato di un fulmine a ciel sereno, per McKennie l'uscita dal club bianconero era prevista già dallo scorso anno e dalla sua avventura in Premier, campionato che potrebbe essere di nuovo la sua prossima casa.

Bonucci fuori rosa: la sua reazione

Giuntoli e Manna sono volati in Toscana per comunicare personalmente a Bonucci la decisione che ha preso la società nei suoi confronti. Il difensore, appresa la notizia, ha deciso comunque che si presenterà lunedì alla Continassa per rispondere alla convocazione ma non si allenerà col gruppo, nè partirà per la tournèe statunitense. Il futuro di Bonucci sembra quindi sempre più lontano dalla Juventus: per non perdere la possibilità di partecipare ai prossimi Europei, l'azzurro dovrà trovarsi un nuovo club con cui giocare, possibilmente in Serie A. La palla ora è nelle mani del suo procuratore.