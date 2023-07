Frattesi-Inter, è ufficiale: "Nuova sfida sempre a viso aperto"

Frattesi arriva a Milano sponda nerazzurra con la formula del prestito con obbligo di riscatto: al club emiliano andrà anche il cartellino di Mulattieri. Il centrocampista ha firmato un contratto da 5 anni a 2,8 milioni a stagione.

Frattesi, il comunicato dell'Inter

Nel comunicato del club nerazzurro, viene annunciato che "il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. Crescere richiede sacrificio e tanto lavoro: bisogna saper aspettare il proprio momento per poi cogliere un'opportunità appena si presenta. Così si è sviluppata finora la carriera di Davide Frattesi: un passo alla volta, sempre più in alto, fino ad arrivare in nerazzurro." Nel comunicato si ripercorre la carriera calcistica del centrocampista della Nazionale. A chiusura l'Inter annuncia: "Ora Davide è atteso da una nuova sfida, a tinte nerazzurre: Frattesi la affronterà come sempre a viso aperto. #WelcomeDavide"