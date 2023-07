Frattesi conquista l'Inter, che accoglienza a Milano: i dettagli dell'affare

MILANO - Giornata importante in casa Inter: hanno infatti rinnovato Bastoni e Calhanoglu, il primo fino al 2028 e il secondo fino al 2027, in più il popolo nerazzurro ha accolto il nuovo acquisto Davide Frattesi. L'accelerata di Marotta ha posto fine alla lunga telenovela che ha visto il centrocampista ex Sassuolo conteso dai top club italiani.