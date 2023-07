Inter e Calhanoglu ancora insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Inter , è sprint sul calciomercato. Prima l'ufficialità di Thuram e le pratiche per il pagamento della clausola di Bisseck , poi la chiusura per Frattesi . Frenesia che c'è anche per le cessioni, con quella già ufficiale di Brozovic all'Al Nassr ( con annesse polemiche social ) e quella che appare imminente o quasi di Onana al Manchester United. Ora tocca ai rinnovi: pochi minuti dopo quella di Alessandro Bastoni , è arrivata l'ufficialità anche per il prolungamento di Hakan Calhanoglu .

Inter, Calhanoglu rinnova fino al 2027

Il centrocampista turco rinnova col il club nerazzurro fino al 2027. Questa la nota della società: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027".

Un annuncio che è arrivato anche sui social dell'Inter, con Calhanoglu che ha così parlato in un video postato dai nerazzurri su Instagram: "Ciao tifosi dell'Inter, ho una bella notizia per voi: saremo ancora insieme a difendere i colori nerazzurri. Forza Inter!".

Calhanoglu perno dell'Inter di Inzaghi

Arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Milan con la prerogativa di sostituire Eriksen, Calhanoglu è pian piano riuscito ad imporsi in questi due anni all'Inter, diventando uno dei calciatori fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi. Buona la prima stagione, ottima la seconda, anche perché è riuscito a sopperire alla lunga assenza di Brozovic nel ruolo di regista. Ruolo che gli è calzato a pennello e che infatti, con la partenza del croato, ricoprirà stabilmente nel prossimo campionato. Due anni all'Inter, 4 trofei e una finale di Champions League: un legame fortificato dalle prestazioni e, ora, cementato dal rinnovo di contratto che lo lega ai nerazzurri per altre 4 stagioni.