Juve, Arthur e Fiorentina: quale formula mercato? Bonucci, non solo Lazio

Arthur Melo per la Fiorentina è molto più di un’idea. Il centrocampista della Juventus piace a Vincenzo Italiano e l’allenatore ha dato subito parere favorevole al suo arrivo in viola. D’altra parte per il calciatore sarebbe un modo per rilanciarsi dopo le ultime esperienze negative. Le due società si sono già parlate, i contatti sono costanti alla ricerca di una soluzione e della formula giusta che dovrebbe essere comunque un prestito, visto il costo del cartellino e l’ingaggio del giocatore che percepisce circa 7 milioni di euro lordi all’anno (poco più di 5 grazie al decreto crescita). Sarebbe fra l’altro un’operazione indipendente dalla partenza di Amrabat.