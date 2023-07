Bonucci, perché la Juventus può anche non andare sul mercato

L’addio di Leonardo Bonucci alla Juventus , che lo ha messo fuori rosa insieme a Zakaria , Arthur e McKennie , apre un grande dubbio sul futuro del reparto bianconero. Come si rimpiazza l’ormai ex capitano, da sempre leader anche all’interno dello spogliatoio? La prima, grande, vera mossa di Giuntoli nel mercato juventino è stata la naturale conseguenza di quanto visto nell’ultima stagione: i problemi fisici, le tante panchine e l’età che comincia (per un calciatore) a farsi sentire. Tra i centrali difensivi era praticamente diventato l’ultima scelta dietro ai titolarissimi Gatti-Bremer-Danilo e la volontà di giocare il prossimo Europeo da protagonista con la maglia dell’Italia ha fatto sì che le strade si separassero.

Bonucci intanto - nell’attesa di conoscere la sua prossima destinazione (primi contatti telefonici con la Samp di Pirlo, ipotesi complicata) - da lunedì si allenerà regolarmente alla Continassa anche se non lo farà con il resto del gruppo e non salirà sull’aereo che porterà negli States la Juve, attesa dalla tournée in cui sfiderà Barcellona, Milan e Real Madrid. Il rapporto con il ct azzurro Mancini è sempre solido, ma a una condizione, a un patto: che giochi con continuità. Uno scenario che la Juventus non gli avrebbe più potuto garantire.