Bonucci, ciao Juve: il perché dello strappo e le telefonate mercato

TORINO - Leonardo Bonucci è fuori dal progetto Juventus . E in questi termini, schietti e diretti, è stata comunicata la notizia al diretto interessato. A una settimana esatta dall’insediamento a Torino, dunque, il neo direttore tecnico Cristiano Giuntoli opera la prima, vera, mossa del suo mandato. E che mossa. D’intesa, naturalmente, con il tecnico Max Allegri , con cui nei giorni scorsi si è confrontato di persona alla Continassa dopo le frequenti telefonate in precedenza.

Un segnale, il pugno duro nei confronti del 36enne azzurro, anche dell’intesa che sta germogliando tra le due figure cui – in primo luogo – il club si è affidato per rilanciarsi. Poi, certo, analoga decisione è stata presa anche per Weston McKennie, oltre che per Denis Zakaria (verso il West Ham) e Arthur (piace alla Fiorentina). E potrà riguardare altri giocatori che non rientrano nei piani societari. Ma la portata, inevitabilmente, non può essere la medesima dell’esclusione del giocatore che portava la fascia al braccio e che aveva appena tagliato il traguardo delle 500 presenze in bianconero.

Juve, Bonucci fuori rosa: Danilo è il nuovo capitano

A proposito: il nuovo capitano, logica conseguenza, sarà nella prossima stagione Danilo. E ora, dunque? Bonucci lunedì prossimo, come da tabella dei rientri dalle vacanze, si presenterà regolarmente alla Continassa e inizierà così la preparazione atletica verso la nuova stagione. Ma lo farà attraverso allenamenti individuali, lontano dalle sedute collettive dei compagni. E, tra una settimana esatta, non salirà sull’aereo che porterà il gruppo in tournée negli Stati Uniti. La decisione porterà quindi il difensore e il suo entourage a valutare con attenzione l’inedito scenario e a guardarsi intorno con maggior interesse.