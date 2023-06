Juve, De Winter e il doppio miracolo: così ha salvato il Belgio U21

Nel corso della partita è stato decisivo anche il centrale della Juventus con un doppio salvataggio a portiere ormai battuto. Il difensore si è immolato e ha respinto due conclusioni ravvicinate degli attaccanti olandesi salvando di fatto il risultato. Nello 0 a 0 c'è stato anche il suo zampino.

Europei U21, Belgio-Olanda: De Winter

Dopo aver fermato Giroud, Lautaro e soci nelle notti magiche di San Siro, il difensore della Juventus è stato alle prese con un brutto infortunio che ne ha precluso il finale di campionato. De Winter ha lavorato sodo per farsi trovare pronto in vista di questi Europei e il Ct del Belgio l'ha subito mandato in campo per contrastrare la forza fisica degli attaccanti dell'Olanda. Il risultato finale rispecchia quella che è stata anche la prova del bianconero che ha annullato Brobbey e in più ha salvato il risultato con questo doppio intervento miracoloso quasi sulla linea di porta. Il Belgio ringrazia e si porta a casa un punto e ora sta pensando già alle prossime sfide contro Georgia (ha vinto all'esordio) e Portogallo (sconfitto dai padroni di casa).

CLASSIFICA GIRONE A

Georgia 3 punti

Belgio 1 punto

Olanda 1 punto

Portogallo 0 punti