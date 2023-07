Fiorentina, ecco Parisi: visite mediche e firma per il nuovo terzino

Si può dire che Fabiano Parisi è un nuovo giocatore della Fiorentina . E' vero che manca ancora l'ufficialità ma il terzino sinistro ex Empoli è sbarcato a Firenze per poi raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro.

Parisi, che è stato anche un obiettivo della Juventus, raggiungerà il Viola Park, dove ieri la Fiorentina ha iniziato il ritiro estivo, per effettuare le visite mediche e successivamente firmare il contratto con la squadra allenata da Vincenzo Italiano. "Un saluto a tutti i tifosi viola, non vedo l'ora di iniziare" sono state le sue prime parole ai giornalisti presenti dopo essere arrivato nel capoluogo toscano.

Parisi, anche la Juve su di lui

Conteso da diversi club di Serie A, tra cui Juventus e Lazio, Parisi alla fine ha accettato l'offerta della Fiorentina. Reduce dall'Europeo con l'Under 21, anche il club bianconero aveva parlato con l'Empoli per cercare di portare a Torino l'esterno sinistro. Come contropartita, per convincere il presidente Corsi, la Juventus avrebbe provato ad inserire qualche giovane pedina come Filippo Ranocchia, reduce dalla stagione col Monza, e l'argentino Soulè ma la trattativa non è mai decollata.