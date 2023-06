Parisi-Juve, ipotesi contropartita: chi entra nell'operazione con l’Empoli

MILANO - Fabiano Parisi è bello d’azzurro, ma chissà se presto non potrebbe esserlo anche in bianconero. Fresco di primo gol siglato con la Nazionale Under 21, l’esterno dell’Empoli (squadra sempre azzurra, si vede che gli sta proprio bene) si è messo in vetrina all’Europeo. Gli uomini di mercato bianconero osservano e forse brillano anche i loro occhi occhi. Perché è innegabile che il ragazzo stia facendo vedere qualità che farebbero comodo a una big come la Juve. Ha vissuto l’esordio contro la Francia soffrendo per quasi tutto il match dalla panchina. Nicolato sulla sinistra gli ha preferito Udogie, che non ha brillato più di tanto e che ha lasciato come ricordo, purtroppo per lui, la frittata combinata in occasione del gol di Barcola.