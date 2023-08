Chi è Lamine Yamal, gioiello Barcellona: standing ovation a soli 16 anni

Lamine Yamal un nome che da qualche settimana sta facendo il giro del mondo. Non tanto per gol particolari o giocate speciali, ma perché nella sua carta d'identità c'è scritto 2007. Fino a qui nulla di strano se solo non fosse il titolare del Barcellona allenato da Xavi, anche nella sfida contro il Villarreal in cui ha esordito anche Fermin Lopez.

Giocatore dotato di qualità importanti, ha stregato società e allenatore sin da quando ha messo piede in prima squadra. Il suo esordio è arrivato alla fine della stagione scorsa, a soli 15 anni e 290 giorni, diventando il più giovane esordiente nella Liga nella storia del club. Sì, avete letto bene... il più giovane esordiente, persino di Leo Messi (a 16 anni in Champions contro il Porto). Un altro prodotto della Masia pronto a crescere e raccogliere eredità importanti.

Lamine Yamal, dalla Masia al Barcellona

Il viso di un bambino ma con qualità tecniche già importanti. Lamine Yamal sta vivendo un sogno ad occhi aperti a soli 16 anni e non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'ultima sfida contro il Villarreal è stata l'ulteriore conferma di quanto il Barcellona stia facendo bene a puntare sul classe 2007. La standing ovation dell'Estadio della Ceramica e il premio di MVP de La Liga al termine del match sono stati la ciliegina di una partita quasi perfetta per l'attaccante spagnolo. Nessun gol, solo per tanta sfortuna (due legni colpiti, di cui uno poi depositato in rete da Lewandowski), ma dribbling, giocate intriganti e assist, come quello a Gavi per il gol al 12esimo minuto a sbloccare la sfida (finita poi 4 a 3 per i blaugrana.

Gli applausi di tutto lo stadio sono un qualcosa di raro, gesti da attribuire ai grandi campioni (l'Allianz Stadium con Ronaldo prima del suo arrivo alla Juve o ancora il Bernabeu ad Alex Del Piero) e per questo rendono ancor più speciale la serata vissuta dal sedicenne spagnolo. Un'ovazione già ricevuta nel giorno del suo esordio (29 aprile 2023) davanti agli 88 mila del Camp Nou che hanno accolto la stellina della Masia. Nella nuova stagione sono già tre le presenze in altrettante partite, di cui due da titolare, oltre a un precampionato disputato da assoluto protagonista e che ha convinto sempre di più Xavi a puntare su di lui. Nonostante una fisicità ancora da sviluppare è riuscito a ridurre il gap con le sue qualità. Dalla Masia ai piedi de La Liga con il Barcellona: Lamine è la nuova stella del calcio spagnolo e sui social, nelle foto pubblicate dal club, sono già tanti i tifosi impazziti per il classe 2007.