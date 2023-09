Valverde e Joselu ribaltano la Sociedad: il Real Madrid torna capolista

Primo tempo da incubo per Ancelotti che si è trovato in svantaggio a causa della rete di Barrenetxea. Ma nel secondo tempo prima Valverde e poi Joselu hanno ribaltato la situazione regalando la quinta vittoria di fila alle Merengues. Il Siviglia vince in casa contro Las Palmas grazie alla rete messa a segno da Lukebakio al 71°: Sergio Ramos ha fatto il suo esordio da quando è tornato a Siviglia, restando in campo per tutta la gara. In classifica, la squadra di Mendilibar ha guadagnato i suoi primi tre punti, agganciando il Granada.

Vincono Getafe e Villarreal

Il Getafe supera per 3-2 l'Osasuna: per i padroni di casa a segno Mitrovic al 36', poi dopo il pari ospite di Munoz al 45', ancora Carmona al 51'. Nuovo pareggio ospite con un rigore di Budimir al 57', infine Maksimovic all'86' regala il successo al Getafe. Nel recupero espulso Angileri dalla panchina. In classifica il Getafe aggancia Betis, Atletico Madrid e Cadice a quota 7 punti. Seconda vittoria in campionato per il Villarreal che nel match valido per la quinta giornata della Liga supera 2-1 l'Almeria, ultimo con appena un punto conquistato in cinque partite. Akieme porta avanti gli ospiti al 44', nel recupero del primo tempo Gerard Moreno pareggia i conti. Nella ripresa, al 94', Sorloth firma il gol vittoria che permette al 'Sottomarino giallo' di salire a 6 punti in classifica.