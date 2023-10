Zaragoza, doppietta al Barcellona e una strana richiesta dei blaugrana

Tra i convocati della Spagna di De La Fuente è scattata la chiamata anche per Bryan Zaragoza. L'esterno del Granada è stato protagonista nella gara contro il Barcellona, dove ha segnato una doppietta utile alla sua squadra per strappare un punto prezioso. Se durante la serata la sua prova è stata 'oscurata' dalla stellina Yamal, in gol e altro record battuto per il 2007, non è passata inosservata al Ct delle furie rosse che l'ha chiamata dopo il forfait di Yeremi Pino. Esterno di centrocampo con grandi doti di corsa e, soprattutto, di dribbling... normale quando i tuoi riferimenti "sono Messi, Neymar e Vinicius". Il suo calcio è "partito dalla strada" ed è lì dove ha sviluppato le sue doti tecniche, osservando anche i video de tre campioni. Ora al Barcellona è riuscito a segnare due reti e ha svelato a fine partita: "I giocatori del Barca mi hanno detto di smettere di correre nel bel mezzo del gioco, dopo avermi fatto i complimenti".