Morata, l'incontro con Maria e il regalo con dedica speciale

"Ogni gesto di un essere umano è sacro e pregno di conseguenze". Alvaro Morata ha preso alla lettera il messaggio di Paulo Coelho. L'attaccante spagnolo si è reso protagonista di un gesto bellissimo subito dopo la partita contro l' Alaves . In campo le sue gesta hanno portato i tre punti all' Atletico Madrid con un gol e un assist per il 2 a 1 finale , ma è stato al triplice fischio dove l'ex Juva ha firmato la sua rete più bella. A ricevere la sorpresa è stata Maria, una ragazzina di 11 anni tifosissima dei Colchoneros e il suo idolo è proprio il capitano biancorosso.

Morata, sorpresa a Maria: maglia autografata e palleggi

Maria è andata a Madrid per iniziare il suo decimo ciclo di chemioterapia e Morata, con cui ha parlato in video qualche giorno prima, ha voluto assolutamente conoscerla, invitandola ad assistere alla gara. La società dell'Atletico Madrid si è mossa per organizzare il tutto e permettere alla ragazza di realizzare il suo sogno, così al triplice fischio ecco l'incontro tra i due, reso possibile anche grazie alla mediazione di Gonzalo Caballero. Tantissima l'emozione nel vedere il suo idolo proprio davanti ai suoi occhi, poi un paio di chiacchiere, la maglia autografata con dedica speciale e, infine, due palleggi all'interno dello stadio. Emozionare per emozionarsi, quello di Morata è stato un gesto bellissimo per regalare un sorriso a Maria, un gesto che vale più di mille parole.