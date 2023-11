Girona, poker in rimonta: all'Osasuna non basta la doppietta di Budimir

PAMPLONA (Spagna) - Sotto 2-1 a venti minuti dal triplice fischio finale, il Girona sbanca Pamplona, batte 4-2 l'Osasuna in rimonta e si porta provvisoriamente in vetta solitaria della classifica di Liga con tre lunghezze di vantaggio sul Real Madrid: i Blancos di Carlo Ancelotti, domani, saranno chiamati a imporsi nel match interno con il Rayo Vallecano per non perdere terreno.

Tsygankov entra e decide Osasuna-Girona

Pronti, via e dopo appena 11' il Girona è in vantaggio grazie al gol di Martin. L'Osasuna, però, non esce dalla partita e, anzi, ribalta la sfida grazie alla doppietta dell'ex Sampdoria e Crotone Budimir al 25' e 55'. Al 71' Dovbyk riporta il risultato in parità poi, all'80', regala una palla d'oro a Tsygankov che, in campo da soli dieci minuti, batte Herrera e firma il controsorpasso. Al 90' cala il poker Garcia.

