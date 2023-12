Ancelotti e i 500 milioni dall'Arabia: "Ci vado a piedi!". Poi la verità

Ancelotti: "Arabia? Sì, anzi no"

Resta caldo l'argomento Ancelotti in casa Real Madrid, con i quesiti sulla prossima stagione sempre più insistenti. Ma stavolta la si prende larga, con una domanda in merito ad un possibile futuro nella Saudi League: "Andrei in Arabia se mi dessero 500 milioni? A piedi! Non prenoterei nemmeno l'aereo". Scattano le risate in sala stampa, poi torna serio: "Scherzo, non voglio soldi. Guardo al presente, ho obiettivi ambiziosi e il denaro non è la cosa più importante. Se un giorno andrò in Arabia forse mi sentirò bene a stare lì, ma ora mi sento a mio agio qui". E a proposito del suo avvenire, resta ancora un mister dove Ancelotti siederà in panchina il prossimo anno: da tempo si parla di Brasile, ma le cose potrebbero cambiare essendo stato destituito in queste ore il presidente della CBF. Il tecnico dei blancos sulla questione, così come sul mercato, glissa: "Non intendo rispondere a domande riguardanti cose tipo il mio futuro o quello di Mbappé". Eppure, proprio di Mbappé, si continua insistemente a parlare in Spagna.