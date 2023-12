"Mbappé, Florentino Perez accelera: la data limite per il sì al Real Madrid"

La telenovela tra Kylian Mbappé e il Real Madrid non sembra essere finita. L'attaccante francese del Paris Saint Germain è stato vicino a vestire la maglia dei Blancos nelle ultime sessioni di mercato, ma il trasferimento non si è mai concretizzato. Il contratto del fenomeno classe 1998 scade a giugno del 2024, e ancora non ci sono novità in merito ad un eventuale prolungamento.

Mbappé, la posizione di Florentino Perez

Secondo AS, Florentino Perez starebbe aspettando il primo gennaio per riaprire i discorsi con Kylian, a patto che il giocatore non firmi il rinnovo con il Psg fino a quella data. Il numero uno del Real Madrid in ogni caso non vuole altre sorprese. Una volta ripresi i contatti, a Mbappé verranno dati 15 giorni di tempo per prendere una decisione definitiva in merito al suo futuro. Ciò che Florentino non vorrebbe sarebbe un altro accordo verbale senza nessun tipo di valore: la mamma/agente Fayza Lamari, nel caso in cui si trovasse un accordo, dovrebbe firmare fin da subito dei documenti che ufficializzino il definitivo "sì" di Mbappé.