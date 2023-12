Bellingham apre, show Diaz, poker Real: sorpasso al Girona

Il Real Madrid vince 4-1 in casa contro il Villarreal nel 17° turno di Liga. I blancos sbloccano il risultato con il solito Bellingham al 25' minuto di gioco e poi raddoppiano al 37' con la rete di Rodrygo. Nella ripresa, dilagano con Diaz e Modric (rete di Morales per gli ospiti). Con questa vittoria la squadra di Ancelotti sale in testa alla classifica del campionato spagnolo, a quota 42, in attesa della partita del Girona (41 punti) contro l'Alaves.