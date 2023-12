Barcellona-Napoli non si giocherà al Camp Nou: il motivo e il nuovo stadio

Il Barcellona non gioca al Camp Nou: il motivo

Perché la squadra di Xavi non gioca al Camp Nou? La risposta è banale: per la ristrutturazione. Un progetto da 1,5 miliardi di euro, necessario per rifare il look allo storico stadio che, a partire dal 24 settembre 1957, è sempre stato il palcoscenico della squadra catalana. Per ora il sipario è chiuso (dopo 66 anni), almeno per i giocatori. Il Barcellona sta affrontando le sfide casalinghe allo Stadio Olimpico Lluís Companys e dovrà continuare a farla per tutta la stagione e anche per l'inizio della prossima. La fine dei lavori è prevista per novembre 2024. Non è la prima volta che l'impianto viene abbellito: nel 1980 venne costruito il terzo anello, due anni prima del Mundial vinto dall'Italia. In quella circostanza, però, i catalani continuarono a giocarci dentro.