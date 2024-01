Erba in vendita: Barcellona, aspettando la Superlega si fa cassa come si può

I tifosi del Barcellona potranno acquistare l'erba del Camp Nou. È l'ultima iniziativa lanciata dal club catalano, che sullo store ufficiale ha dato il via alle vendite di una linea di modelli in scala dello stadio contenente l'erba del campo in edizione limitata. Il prezzo? € 49,99. Un'offerta per appassionati e collezionisti, ma anche un'entrata aggiuntiva per la società che la scorsa stagione ha dato il via ai lavori di rinnovamento dell'impianto, il cui completamento è previsto entro l'estate del 2025. Attualmente la squadra disputa le gare interne presso lo Stadio Olimpico Lluis Companys da 54 mila posti.