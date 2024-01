Xavi carica contro il Real Madrid: "Tutti hanno visto, qualcosa non quadra..."

Xavi dopo Real Madrid-Almeria

Il Barça ha vinto la propria partita in casa del Betis per 2-4, con due gol realizzati nel finale. Al termine della sfida al tecnico blaugrana hanno chiesto un'opinione su quanto era accaduto nel pomeriggio a Madrid. E così Xavi ha aizzato ulteriormente il fuoco: "Prendo le parole di Garitano (allenatore dell'Almeria) e la riflessione di Relaño (giornalista spagnolo che a Cadena Ser ha affermato: "È una partita che entra nella leggenda nera di Madrid, lo sarà per 30 anni. Questo non costa al Madrid tre punti, ma il prestigio", ndr). Se parliamo veniamo sanzionati, ma tutti l'hanno visto. A Getafe ho detto che c'erano cose che non mi quadravano in questo campionato. Ci sono cose che non controlliamo e tutti lo hanno visto. Sarà difficile vincere questa Liga. Ricordo il rigore a Getafe, il gol annullato a Joao Felix a Granada... e non ne parliamo. Avremmo avuto sei punti in più. Queste non sono scuse, sono realtà. Oggi dobbiamo parlare della squadra".