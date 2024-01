Aspettando Kean ci pensa Morata: l'Atletico sbanca Granada, Simeone è 4°

La decide Álvaro Morata. Nella trasferta contro il Granada, valida per la 21ª giornata di Liga, l'ex attaccante della Juve trova il gol della vittoria nel corso del secondo tempo e regala all'Atletico Madrid tre punti che valgono la 4ª posizione in classifica in coabitazione con l'Athletic Bilbao a quota 41 punti (ma con una gara da recuperare). Partono bene gli ospiti che indovinano alcune incursioni pericolose, gli andalusi però riescono a tenere il campo e costringono gli avversari a rientrare negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa, un colpo di testa della punta ex Juventus - che potrebbe ritrovare presto Moise Kean - decide il match.