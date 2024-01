Kean, la Juve ti accontenta: le cifre dell’affare con l’Atletico Madrid

Missione (quasi) compiuta. Moise Kean verrà accontentato e volerà nella Liga come desiderava da qualche settimana. Una decisone ben precisa quella dall’attaccante, che ha scelto l’ Atletico Madrid e il campionato spagnolo come trampolino di lancio per prendere la rincorsa verso Euro 2024 . La punta classe 2000, infatti, ha un chiodo fisso in testa: conquistare una maglia azzurra e partecipare alla rassegna continentale in Germania . Per questo ha deciso di lasciare, seppur momentaneamente, la Vecchia Signora , nonostante le stima nei suoi confronti di tutto l’ambiente. Il desiderio di maggior spazio potrà essere esaudito dai Colchoneros , che hanno individuato in Kean l’alternativa ideale alla coppia titolare Morata - Griezmann .

Atletico Madrid, la situazione in attacco

I biancorossi, infatti, sono impegnati su tre fronti e serviva l’apporto di un’altra punta per provare a restare competitivi su tutti i palcoscenici. Mossa inevitabile visto che Depay non convince Simeone e che Correa potrebbe volare in Arabia Saudita. L’argentino, infatti, ha ricevuto una ricchissima proposta dall’Al Ittihad per trasferirsi a Gedda, anche se ballano ancora 10 milioni tra i due club. I madrileni ne chiedono 20 per cedere il campione del mondo, i sauditi ne hanno offerti la metà. Lavori in corso che, però, non rischiano di compromettere la chiusura dell’operazione Kean. L’affare è destinato a concludersi comunque, dato che - in ossequio al Fair Play Finanziario - l’Atletico ha già liberato lo spazio salariale per accogliere Moise in rosa, pianificando le cessioni di Soyuncu in prestito al Fenerbahce e Javi Galan al Villarreal.