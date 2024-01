Kean all’Atletico Madrid aiuta la… Juve: si riapre lo scenario di mercato

Attrazione fatale. Moise Kean ha scelto la Liga come campionato da cui ripartire per prendere la rincorsa verso Euro 2024. La punta classe 2000 aveva ricevuto altre 5 richieste nelle ultime 2 settimane, ma ha scelto il torneo spagnolo come habitat ideale per tornare protagonista dopo l’infortunio alla tibia. Il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro da Capodanno per accontentarlo e gli aveva portato 2 soluzioni: Atletico Madrid e Siviglia in rigoroso ordine di preferenza come svelato da Tuttosport lunedì scorso.