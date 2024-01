Kean via a gennaio: la strategia Juve e le offerte dal mercato

Moise Kean è pronto a tornare in pista. L’attaccante bianconero sta recuperando dall’infortunio alla tibia e nei prossimi giorni dovrà pure decidere il proprio futuro. Le offerte, infatti, per il classe 2000 non mancano e stanno arrivando da mezza Europa. Prima di cambiare casacca - seppur per pochi mesi - però andrà allungato il contratto con la Juventus (attualmente in scadenza nel 2025). Una bozza d’intesa in tal senso era già stata impostata nelle scorse settimane. Da definire solamente la durata: 2027 o 2028.