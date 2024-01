Allegri: "L'Inter deve vincere, la Juve si diverte. Su Bernardeschi..."

TORINO - La Juventus scenderà in campo martedì chiudendo il programma della prima giornata di ritorno della Serie A . I bianconeri ospiteranno il Sassuolo allo Stadium per rispondere all'Inter capolista, uscita con un 5-1 dalla trasferta di Monza, e tornare a -2 dalla vetta. Banco di prova importante per gli uomini di Allegri che nel match di andata contro i neroverdi di Dionisi hanno vissuto una delle serate più complesse di questa stagione. L'allenatore della Juventus Massimilano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Juventus-Sassuolo, curiosità e statistiche

La conferenza stampa di Allegri

"Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l’importanza della partita di domani, il Sassuolo, che all’andata ci ha segnato 4 gol, ha grandi qualità tecniche e un buon collettivo. Domani sono importanti i tre punti, dovremo concedere poco e mantenere il nostro entusiasmo" ha dichiarato Allegri a inizio conferenza. Il tecnico bianconero ha aggiunto: "Rabiot sta bene, è recuperato, vedrò domani se parte dal primo minuto; a disposizione è anche Chiesa, ed è importante, perché chi scende in campo dall’inizio è importante come chi entra dalla panchina. Sta meglio anche Kean, che adesso inizia un periodo di riatletizzazione e che vogliamo avere presto a disposizione". Sui dubbi in attacco: "Devo valutare, Yildiz e Milik stanno facendo bene, Vlahovic sta bene. Ora recupereremo anche a Chiesa. Yildiz e Chiesa dietro la punta? In questo momento no, abbiamo un equilibrio di squadra importante. Poi magari più avanti sarà possibile. Dobbiamo tenere questo equilibrio, altrimenti torniamo ad essere una squadra ballerina. Possono giocare insieme sicuramente, però abbiamo degli equilibri e dobbiamo mantenerli".