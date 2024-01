Barcellona-Napoli, emergenza Xavi e Mazzarri sogna la beffa Mondiale alla Juve

Barcellona in emergenza

Xavi, in evidente emergenza, soprattutto in difesa, conta di recuperare il capitano della squadra blaugrana in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, con l'andata in programma allo stadio Maradona il 21 febbraio e il ritorno al Camp Nou il 12 marzo. Discorso analogo per il portiere Ter Stegen, assente da metà novembre per un infortunio alla schiena, Inigo Martinez, out da dicembre per un problema alla coscia, e Raphinha, alle prese con alcune noie muscolari. Potrebbe farcela per i secondi 90' della doppia sfida contro gli azzurri di Mazzarri Marcos Alonso, anch'egli fermo da novembre per un infortunio alla schiena, mentre si è chiusa con largo anticipo la stagione di Balde e Gavi, che - salvo complicazioni - torneranno a lavorare con la squadra in ritiro la prossima estate.