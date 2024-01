Il Barcellona sprofonda: è a -10 dal Real Madrid

All'84', Guedes sabota la rimonta dei catalani e firma il 3-3. Il Barça conquista allora un calcio di rigore per un fallo di mano in area, ma dopo il check al Var l'arbitro rettifica la decisione. Nel recupero, il Villarreal ritrova il vantaggio con Sørloth all 99' e chiude definitivamente i conti con Morales al 12' di recupero: 5-3 il risultato finale.

Ancelotti vince aspettando il Girona

Il Real Madrid centra il 5° successo consecutivo e si porta dunque a +10 proprio sui blaugrana. Risultato che arriva dopo una gara combattuta che ha visto il Las Palmas portarsi in vantaggio al 53' con Muñoz. Padroni di casa propositivi durante tutta la gara, efficaci anche nelle coperture. Poi Vinicius raccoglie il bell'assist di Camavinga e trova il pareggio al 65'. All'84' Tchouameni firma l'ennesima rimonta stagionale dei Blancos e porta la squadra di Ancelotti a quota 54 punti, superando virtualmente il Girona capolista, atteso il 28 gennaio sul campo del Celta Vigo di Rafa Benitez.

Termina 0-0 il match tra Real Sociedad e Rayo Valecano. Una gara equilibrata senza troppe emozioni, che rallenta la corsa degli uomini di Alguacil al 5° posto, attualmente occupato dai cugini baschi dell'Atletico Bilbao - che domani affronteranno in trasferta il Cadice di Mauricio Pellegrino - . Il club madrileno - che pochi giorni fa ha accolto l'ex Frosinone Cristian Totti - chiude invece la giornata a quota 24 punti alle spalle dell'Osasuna.