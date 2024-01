Favola Girona, è controsorpasso: Benitez ko e il Real torna al secondo posto

VIGO (Spagna) - Il Girona non sbaglia. Gli uomini di Muñoz battono il Celta Vigo in trasferta e tornano al comando della classifica. Un successo firmato Portu, che consente ai catalani di chiudere la 22ª giornata a quota 55 punti davanti al Real Madrid - che ha però una partita in meno - reduce dalla vittoria esterna di Las Palmas (2-1 in rimonta). Il prossimo impegno di campionato vedrà il Girona ospitare la Real Sociedad di Alguacil. Poi sarà scontro diretto al Bernabeu nella gara del 10 febbraio.