Mercato Juve, Kean a Madrid: sarà a Atletico-Valencia, lunedi visite e firma

L'affare tra la Juve e l' Atletico Madrid per il prestito secco di sei mesi di Kean è ormai concluso sulla base di 500mila euro . Il giocatore si trova già in Spagna da questa mattina e, come riporta Marca, sarà anche presente per la sfida tra i colchoneros e il Valencia . Un primo approccio per conoscere quelli che saranno i suoi prossimi compagni di squadra e il suo allenatore. Sempre stando al quotidiano spagnolo, sarebbe già stato stilato un programma che porterà alla firma.

Kean-Atletico Madrid, affare fatto: il programma

Domani lunedì 29 gennaio Kean svolgerà le visite mediche e poi metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà con l'Atletico Madrid per i prossimi sei mesi. Passeranno quindi poche ore per l'annuncio ufficiale dell'attaccante italiano. L'idea sarebbe quella di presentarlo alla stampa martedì 30, il giorno dopo della conferenza di Vermeeren, centrocampista belga acquistato dall'Anversa. In stagione con i bianconeri ha collezionato dodici presenze in Serie A, senza realizzare neanche un gol. L'esplosione di Yildiz e la presenza di Vlahovic e Milik, ha ridotto ulteriormente il suo minutaggio. Dopo aver già giocato in Ligue 1 e Premier League, ora si prepara a questa nuova avventura in Liga. È solo questione di pochissimo tempo prima che vada a riformare una coppia tutta bianconera con Alvaro Morata, con l'obiettivo Europeo in mente.