Ancelotti: "Girona entusiasta, ma il Real ha voglia di vincere. Vinicius c'è"

Davide contro Golia, sarebbe la presentazione di Real Madrid-Girona in qualsiasi altra stagione. La squadra di Michel quest'anno però sta stupendo ed è in lotta con i Blancos per vincere la Liga. Ancelotti ha presentato il big match in conferenza stampa, dopo il pareggio della scorsa settimana nel derby contro l'Atletico di Simeone.

Real Madrid-Girona, la conferenza di Ancelotti

"Parliamo di un avversario che ha fatto meglio degli altri, insieme a noi. Sarà difficile, li rispettiamo, ma andiamo con fiducia e voglia di vincere, dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid. L'entusiasmo che hanno è grande, sono molto motivati ??e si vedono vicini a noi. Se vincono...allungano in vetta alla classifica" - ha spiegato Ancelotti in conferenza stampa. Poi sui singoli: "Rudiger oggi si è allenato e ha buone sensazioni. Se domani si sentirà bene è sarà al meglio, giocherà. In caso contrario, non rischieremo.Vinicius sta bene. Nacho? Oggi è iniziato il lavoro individuale, non ci sarà. Rientra martedì per la gara contro il Lipsia".