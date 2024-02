Real Madrid, show con il Girona e parte lo sfottò a Xavi: il coro è spietato

Ancelotti: "Mbappé? I migliori sono già al Real"

Altro giro, altra corsa, altra domanda per Kylian Mbappé indirizzata ad Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, dopo la prestigiosa vittoria sul Girona, come di consueto si è recato in sala stampa per rispondere ai quesiti dei cronisti. Immancabile quello riguardante l'attaccante del Psg: se in Francia si parla di addio certo ai parigini per indossare la camiseta blanca, l'allenatore italiano frena gli entusiasmi.