Kroos sul gol annullato a Sesko: “Non va a favore del calcio, era regolare”

Il Real Madrid ha vinto di misura l'andata di finale degli ottavi di Champions League contro il Lipisa . Ma le polemiche non sono mancate. Il motivo? Il gol annullato a Sesko al secondo minuto di gioco. Una decisione che ha fatto molto discutere. L'arbitro Irfan Peljto ha giudicato in fuorigioco attivo la posizione di Hernichs , che ha sfiorato con il gomito Lunin, anche se non avrebbe mai potuto prendere il pallone. I tedeschi hanno mostrato il loro disappunto con un post sui social. E anche Kroos si è schierato contro la scelta del Var e del direttore di gara .

Kroos sul gol annullato a Sesko: "Non si può discutere"

"Non era fuorigioco. C'è stata una piccola spinta al portiere. Penso che questo non sia a favore del calcio. Non è una questione se sia un gol a favore del Lipsia, penso semplicemente che sia un gol regolare. Penso che alla fine abbia chiamato fuorigioco perché si è intromesso, ma il portiere non è riuscito a raggiungere la palla ed è per questo che il gol doveva essere dato. Non si può discutere in nessun altro modo" - così Kroos ha commentato a Prime Video Germania la rete annullata a Sesko dopo due minuti dall'inizio del match. Parole che faranno discutere in casa Real Madrid dopo quelle in conferenza stampa sul suo futuro.