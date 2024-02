Barcellona, poker al Getafe: Xavi sorride dopo il pari di Napoli

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo l'1-1 di mercoledì al Maradona contro il Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona torna a vincere e conquista il quarto risultato utile consecutivo in Liga. I blaugrana battono con un netto 3-0 il Getafe e superano momentaneamente in classifica il Girona portandosi a -5 dal Real Madrid capolista. I ragazzi di Xavi la sbloccano al 20' grazie alla rete di Raphinha. In avvio di ripresa, tra il 53' e il 61' Joao Felix e De Jong rendono il parziale ancor più rotondo mentre in pieno recupero Fermin Lopez fissa il punteggio sul definitivo 4-0.