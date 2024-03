Luka Romero, infortunio shock: ex Milan e Lazio in ospedale. Cosa è successo

Come riportato da Marca, però, resta solo un grande spavento . Infatti il calciatore, arrivato in ospedale cosciente e stabile, è stato sottoposto ad una TAC dai medici: i risultati sono stati positivi, escludendo la frattura della mascella, che molti temevano dopo aver visto le immagini.

Romero, secondo il quotidiano spagnolo, lascerà a breve l'ospedale per tornare nell'hotel dove l'Almeria alloggia a Vigo, e potrà rientrare questo sabato con il resto della spedizione. È previsto che il dolore e l'infiammazione diminuiscano nei prossimi giorni grazie ai farmaci antinfiammatori. In linea di massima, la prossima partita dell'Almeria, in casa contro il Siviglia, non dovrebbe essere a rischio per l'ex Lazio e Milan.