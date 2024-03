Morata, numeri da capocannoniere: davanti a Lewandowski, punta Bellingham

È sempre più l' Atletico Madrid di Alvaro Morata . I colchoneros vincono al Civitas Metropolitano per 2-1 contro il Betis : in gol, ancora una volta, lo spagnolo, nonostante un precedente errore dal dischetto . In estate tantissimi i club che lo hanno cercato, soprattutto dall'Italia: ma alla fine il centravanti è rimasto con i rojiblancos, alla corte di Diego Simeone , e sta ripagando alla grande la fiducia da parte del tecnico argentino. Quello segnato contro il Betis è il 20° gol stagionale tra tutte le competizioni, e il 14° in Liga . Un rendimento nel campionato spagnolo che lo ha portato, dopo 27 partite, al terzo posto della classifica cannonieri in Liga, una graduatoria dove c'è tanta... Serie A.

Atletico, Morata al top: lotta per il Pichichi

Davanti al classe 1992 c'è Jude Bellingham, trascinatore del Real Madrid, in prima posizione con 16 marcature, seguito a ruota da Borja Mayoral del Getafe e con un passato alla Roma, che ha siglato 15 reti. Sul gradino più basso del podio, insieme all'attaccante ex Juventus, c'è Artem Dovbyk del Girona. Una lotta combattuta, e che vede nelle posizioni più in basso nomi illustri. Robert Lewandowski, ad esempio, è a quota 12 gol al pari di Alexander Sorloth del Villarreal e di Ante Budimir, con quest'ultimo che ha vissuto diverse stagioni in Italia e recentemente sfortunato protagonista di un brutto scontro di gioco in campionato.

A 11 segnature, invece, Antoine Griezmann e Hugo Duro, rispettivamente con Atletico Madrid e Valencia. Intanto Morata continua a salire nella classifica marcatori e a segnare gol su gol, diventando un punto di riferimento inamovibile per Simeone, proseguendo la rincorsa al Pichichi. Nel mirino, non solo la classifica di capocannoniere della Liga, ma anche e soprattutto il ritorno in Champions League contro l'Inter.